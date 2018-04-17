Дуэль под Костромой: соседи давно ненавидели друг друга

Страшная история произошла 15 апреля в селе Шунга — местные жители попытались устроить дуэль, узнал KOSTROMA.TODAY. Закончилось всё трагедией.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY жители Шунги, в воскресенье они услышали в селе звуки выстрелов. После этого к одному из частных жилых домов подъехали бригада скорой помощи, полиция и сотрудники следственного комитета

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в региональном следственном комитете, 15 апреля поссорились два местных жителей. Раньше они были хорошими друзьями, но потом что-то пошло не так, и мужчины стали постоянно ссориться.

Поводы для конфликтов всегда были малозначительные — бывшие приятели скандалили из-за того, чей дом лучше, чьи цветы красивее и чья машина дороже.

Очередной спор произошел 15 апреля. Из-за чего повздорили мужчины, неизвестно, но один позвал другого на дуэль — помахаться кулаками. Правда, вместо того, чтобы драться врукопашную, оппонент вышел с ружьем и выстрелил в бывшего друга. Мужчина умер на месте от полученных травм.

После этого костромич понял, что натворил, и выстрелил в себя. Он выжил, но сейчас находится в реанимации.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».