Олег Бойко: «Пик весеннего половодья в Самарской области пройден»

Во вторник, 17 апреля, в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг на тему: «Паводковая обстановка в регионе», в котором приняли участие начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко и руководитель Приволжского УГМС Людмила Анурова, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

Олег Бойко рассказал о паводковой ситуации, складывающейся на территории районов области, о проводимых Главным управлением и органами местного самоуправления мероприятиях, направленных на ее стабилизацию, о ликвидации последствий подтопленных территорий.

Начальник Главного управления отметил, что пик весеннего половодья, вызванного таянием снега, в Самарской области пройден, но, несмотря на это, жителям региона не стоит забывать о собственной безопасности при угрозе подтоплений.

Также в ходе брифинга внимание представителей прессы было обращено на то, что в Главном управлении продолжается мониторинг паводковой обстановки и ведется работа по расчетам рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными явлениями. Вся информация, поступающая в Главное управление от Приволжского УГМС анализируется, и в случае угрозы населенным пунктам оперативно доводится до населения.