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Более 30 саженцев появятся на территории Дмитровского района в рамках акции «Миллион деревьев»
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Более 30 саженцев появятся на территории Дмитровского района в рамках акции «Миллион деревьев» 

Управа района Дмитровский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В рамках акции «Миллион деревьев», в которой приняли участие активные жители Дмитровского, принято решение о высадке 34 деревьев по 13 адресам в районе. Об этом сообщила заместитель главы управы Дмитровского района Роза Антонян.
— Озеленение ждет почти все улицы Дмитровского района — начиная от Ангарской, заканчивая Яхромской, — рассказала Антонян. — Высадку планируем начать с 21 апреля.
Так, на Ангарской улице у дома 57, корп. 4 высадят пять ломких ив, у дома 45, корп. 4 — четыре рябины и еще одну рябину у дома 45, корп. 1. Также одну рябину посадят возле дома 137, корп. 1 на Дмитровском шоссе, а у дома 9 на Долгопрудной улице появится декоративная яблоня. Вблизи дома 34 на Клязьминской улице появятся четыре декоративные яблони, у дома 5, корп. 1 — две черемухи, у дома 21, корп. 1 — остролистый клен. А во дворе дома 21, корп. 1 на Карельском бульваре посадят три красных дуба. Четыре декоративные яблони украсят территорию у дома 12, корп. 2 на Лобненской улице. Во дворе дома 2, корп. 5 на улице Софьи Ковалевской появятся три дерева рябины и два — красного дуба, а еще одну рябину посадят у дома 16. Еще два дуба высадят по адресу Яхромская улица, дом 1а.
Отметим, что весной 2017 года на территории Дмитровского района высадили 33 дерева. (мю)
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