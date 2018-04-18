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Шохин: ЦБ готов простить вынужденные валютные нарушения из-за санкций
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Шохин: ЦБ готов простить вынужденные валютные нарушения из-за санкций 

Газета.Ru 21 час назад
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Банк России готов не наказывать попавших под санкции США за отдельные нарушения валютного законодательства. Об этом сообщает РИА.
"В частности вопрос такой — например, что делать с нарушениями валютного законодательства компаниями, которые вынуждены будут нарушать паспорта сделок, переводить деньги не в те банки или не на те счета, которые обозначены в них, а в некие иные в силу того, что они просто не могут. Центральный банк готов мониторить эту ситуацию и, естественно, не наказывать за то, в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу именно санкционных режимов", — сказал Шохин.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.
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