Шохин: ЦБ готов простить вынужденные валютные нарушения из-за санкций

"В частности вопрос такой — например, что делать с нарушениями валютного законодательства компаниями, которые вынуждены будут нарушать паспорта сделок, переводить деньги не в те банки или не на те счета, которые обозначены в них, а в некие иные в силу того, что они просто не могут. Центральный банк готов мониторить эту ситуацию и, естественно, не наказывать за то, в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу именно санкционных режимов", — сказал Шохин.