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РСПП: ЦБ готов не наказывать за нарушения по внешнеторговым операциям из-за санкций
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РСПП: ЦБ готов не наказывать за нарушения по внешнеторговым операциям из-за санкций 

Rambler News Service 1 час назад
Центральный банк будет мониторить ситуацию с нарушениями компаний из санкционного списка по внешнеторговым операциям и готов отказаться от их наказания в случае нарушений, сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«В частности, вопрос такой: что делать с нарушением валютного законодательства компаниями, которые будут вынуждены нарушать паспорта сделок и переводить деньги не в те банки и не на те счета, которые обозначены, а некие иные. В силу того, что они не могут. Центральный банк готов мониторить эту ситуацию и не наказывать за то, в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу санкционных режимов», — сказал Шохин, комментируя совещание членов бюро РСПП с главой правительства Дмитрием Медведевым.
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