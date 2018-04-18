РСПП: ЦБ готов не наказывать за нарушения по внешнеторговым операциям из-за санкций 

Центральный банк будет мониторить ситуацию с нарушениями компаний из санкционного списка по внешнеторговым операциям и готов отказаться от их наказания в случае нарушений, сообщил журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«В частности, вопрос такой: что делать с нарушением валютного законодательства компаниями, которые будут вынуждены нарушать паспорта сделок и переводить деньги не в те банки и не на те счета, которые обозначены, а некие иные. В силу того, что они не могут. Центральный банк готов мониторить эту ситуацию и не наказывать за то, в чем не виноваты участники внешнеторговых операций в силу санкционных режимов», — сказал Шохин, комментируя совещание членов бюро РСПП с главой правительства Дмитрием Медведевым.