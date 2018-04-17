Ещё
РСПП призвал российский бизнес поддержать попавшие под санкции США компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РСПП призвал российский бизнес поддержать попавшие под санкции США компании 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал российский бизнес оказать поддержку попавшим под санкции США гражданам и компаниям, готов помочь со своей стороны, говорится в заявлении союза.
"РСПП призывает компании — члены РСПП и весь российский бизнес оказать поддержку гражданам и компаниям, подпавшим под ограничения со стороны США, и готов со своей стороны предпринять все необходимые для этого меры", — говорится в заявлении.
По мнению РСПП, новые санкции являются необоснованными и нелегитимными. «Мы считаем неприемлемым использование политических инструментов для дискриминации российских компаний на внешних рынках и нарушения правил международной конкуренции, а также норм ВТО», — отмечает союз.
РСПП подчеркивает, что подобные протекционистские практики подрывают основы многосторонней торговой системы, наносят существенный вред деятельности не только российского бизнеса, но и его зарубежных партнеров, в том числе в США и Европе.
"РСПП заявляет о своей приверженности углублению международного экономического сотрудничества. Мы продолжим работу, направленную на защиту интересов бизнеса на национальном, региональном и международном уровне", — подчеркивается в заявлении.
РИА Новости: последние новости
На Западе нарастает тенденция отказа от духовных корней, заявил Лавров Суд в Москве подтвердил законность штрафа McDonald's за "Биг Маки" "Домодедово" внедрит автоматизированное распознавание лиц
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами133
Россия отказалась перевозить грузы НАТО69
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе89
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа27
США ударят по Китаю145
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение