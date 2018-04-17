РСПП призвал российский бизнес поддержать попавшие под санкции США компании

"РСПП призывает компании — члены РСПП и весь российский бизнес оказать поддержку гражданам и компаниям, подпавшим под ограничения со стороны США, и готов со своей стороны предпринять все необходимые для этого меры", — говорится в заявлении.

По мнению РСПП, новые санкции являются необоснованными и нелегитимными. «Мы считаем неприемлемым использование политических инструментов для дискриминации российских компаний на внешних рынках и нарушения правил международной конкуренции, а также норм ВТО », — отмечает союз.

РСПП подчеркивает, что подобные протекционистские практики подрывают основы многосторонней торговой системы, наносят существенный вред деятельности не только российского бизнеса, но и его зарубежных партнеров, в том числе в США и Европе.

"РСПП заявляет о своей приверженности углублению международного экономического сотрудничества. Мы продолжим работу, направленную на защиту интересов бизнеса на национальном, региональном и международном уровне", — подчеркивается в заявлении.