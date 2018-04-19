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Глава РСПП предложил сделать в Крыму офшор для обхода санкций
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Глава РСПП предложил сделать в Крыму офшор для обхода санкций 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
В Крыму и Севастополе имеет смысл создать специальные территории с признаками финансового офшора по аналогии с зонами на островах Октябрьский и Русский, которые правительство РФ предложило открыть для защиты российских компаний от западных санкций. Об этом корреспонденту «РГ» сегодня сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин после заседания координационного совета РСПП в Севастополе.
— Решения по островам Октябрьский и Русский несут контрсанкционный характер, а Крым и Севастополь как раз подходят под эту логику, — сказал Шохин. — Для многих инвесторов важно зайти в Крым через такую офшорную зону, не боясь последствий, связанных с избыточным раскрытием информации. Мы вполне можем этот механизм привнести на полуостров.
Глава РСПП считает, что если появится возможность не раскрывать бенефициаров, российские компании смогут приобретать долю в крымских и севастопольских предприятиях. Но вместе с тем у государства должна остаться возможность контроля, чтобы особыми условиями не смог воспользоваться нелегальный бизнес.
— Надо следить, чтобы в рамках механизма офшорной зоны не происходило отмывание грязных денег, полученных преступным путем, — отметил Александр Шохин.
По его словам, не обязательно делать особые условия на всей территории Республики Крым и Севастополя, достаточно определить отдельные локации. При этом у Крыма есть преимущества перед удаленными островами, так как офшоры не должны появляться «в чистом поле».
— Это будет пример цивилизованной особой экономической зоны, как во многих странах, — говорит Шохин. — К примеру, островные офшорные зоны Великобритании находятся недалеко от Лондона, и цивилизация там на высоком уровне. А мы зачастую пытаемся эти зоны «загнать за Можай», в места, где кроме большого ангара ничего нет. Их надо создавать там, где будет комфортно жить юристам, финансистам, которые в них работают. Это должны быть прообразы международных финансовых центров, может быть, с особым правом. В рамках всей страны их создать невозможно, но можно действовать локализованно.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что министерство экономического развития России разрабатывает проект создания двух территорий со специальным режимом на острове Октябрьский в Калининграде и дальневосточном острове Русский для поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний.
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