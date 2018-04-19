Глава РСПП предложил сделать в Крыму офшор для обхода санкций

— Решения по островам Октябрьский и Русский несут контрсанкционный характер, а Крым и Севастополь как раз подходят под эту логику, — сказал Шохин. — Для многих инвесторов важно зайти в Крым через такую офшорную зону, не боясь последствий, связанных с избыточным раскрытием информации. Мы вполне можем этот механизм привнести на полуостров.

Глава РСПП считает, что если появится возможность не раскрывать бенефициаров, российские компании смогут приобретать долю в крымских и севастопольских предприятиях. Но вместе с тем у государства должна остаться возможность контроля, чтобы особыми условиями не смог воспользоваться нелегальный бизнес.

— Надо следить, чтобы в рамках механизма офшорной зоны не происходило отмывание грязных денег, полученных преступным путем, — отметил Александр Шохин.

По его словам, не обязательно делать особые условия на всей территории Республики Крым и Севастополя, достаточно определить отдельные локации. При этом у Крыма есть преимущества перед удаленными островами, так как офшоры не должны появляться «в чистом поле».