Шохин приказал проверить все коммунальные разрытия

Фото Михаил Мойсеянчик

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился активизировать работу по выявлению фактов нарушения качества благоустройства после коммунальных разрытий.

В воскресенье владимирский сити-менеджер лично проехал по городу и выявил сразу несколько мест, где коммунальщики не привели в порядок улицы и тротуары после проведения ремонтных и аварийных работ. Речь идет о проезжей части в районе торгового центра «Крейсер» на проспекте Ленина, а также об участке дороги рядом с Городским дворцом культуры на улице Горького.

В соответствии с Правилами благоустройства, завершив ремонтные работы, подрядчики обязаны вернуть территорию в прежнее состояние: восстановить асфальтовое покрытие, нарушенные цветники, газоны, бордюрные камни и другие элементы. Как подчеркнул Шохин, в противном случае возникают не только вопросы эстетического свойства, но и проблемы с безопасностью движения транспорта и комфортом горожан.

Выполняя поручение главы администрации, рабочая группа в составе сотрудников городского управления ЖКХ, районных администраций и «авторов» коммунальных разрытий из ОАО «Владимирские коммунальные системы» проверила адреса производства ремонтных работ. Только за вчерашний день выявлено 11 проблемных участков. Коммунальным предприятиям предписано оперативно устранить обнаруженные нарушения.

Напомним, что мэрия города Владимира неоднократно отсуживал у «ВКС» многомиллионные суммы за несвоевременное устранение коммунальных разрытий. Штрафные санкции для нарушителей за первую «провинность» достигают 50 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 200 тысяч.