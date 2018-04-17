В школе № 1354 открылась Вахта Памяти

На этой неделе в школе № 1354 состоялось открытие Вахты Памяти, традиционно посвященное Дню Победы. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Это время ребята и взрослые посвящают памяти великой Победы над фашизмом. Весь месяц будут проводиться тематические классные часы, на которых старшие будут рассказывать младшим о тех великих днях, когда наши прадеды спасли мир.

Когда на сцену вынесли красное знамя, то весь зал поднялся, чтобы почтить минутой молчания погибших в Великую Отечественную войну. Трогательные стихи, кадры фотохроники заставили даже самых маленьких задуматься о той великой жертве, которую принесли наши предки. Хочется поблагодарить семиклассников и их классных руководителей за прекрасно подготовленное выступление.