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В школе № 1354 открылась Вахта Памяти
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В школе № 1354 открылась Вахта Памяти 

Южное Бутово 59 минут назад
Фото: Южное Бутово
На этой неделе в школе № 1354 состоялось открытие Вахты Памяти, традиционно посвященное Дню Победы. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Это время ребята и взрослые посвящают памяти великой Победы над фашизмом. Весь месяц будут проводиться тематические классные часы, на которых старшие будут рассказывать младшим о тех великих днях, когда наши прадеды спасли мир.
Когда на сцену вынесли красное знамя, то весь зал поднялся, чтобы почтить минутой молчания погибших в Великую Отечественную войну. Трогательные стихи, кадры фотохроники заставили даже самых маленьких задуматься о той великой жертве, которую принесли наши предки. Хочется поблагодарить семиклассников и их классных руководителей за прекрасно подготовленное выступление.
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