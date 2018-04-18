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РФПЛ рассматривает возможность проведения Суперкубка-2018 на стадионе «Динамо»
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РФПЛ рассматривает возможность проведения Суперкубка-2018 на стадионе «Динамо» 

ТАСС 37 минут назад
Фото: sportdialog.ru
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов, Дмитрий Рачицкий/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) рассматривает несколько вариантов мест проведения Суперкубка страны 2018 года, в том числе на московском стадионе «Динамо» и за границей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
Ранее Прядкин неоднократно отмечал, что место проведения Суперкубка во многом будет зависеть от того, кто примет участие во встрече. В чемпионате страны шансы на победу сохраняют московские «Локомотив», "Спартак" и ЦСКА, а также "Зенит" и «Краснодар». В полуфинале Кубка страны, встречи которого пройдут 18 апреля, встретятся курский «Авангард» и ярославский «Шинник», а также московский «Спартак» и «Тосно» из Ленинградской области.
"Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо», при его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион. Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу. Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу", — сообщил Прядкин.
"Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось", — также рассказал глава лиги.
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