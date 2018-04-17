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РФПЛ готова к проведению трех матчей в Москве 18 апреля в плане безопасности
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РФПЛ готова к проведению трех матчей в Москве 18 апреля в плане безопасности 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) в плане безопасности готова к проведению 18 апреля в Москве двух матчей чемпионата России и одной игры Кубка страны. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.
"У нас всегда есть волнение перед каждым туром, мы все контролируем, наблюдаем даже в режиме реального времени, если происходят сбои. Завтра будем работать, но могу с уверенностью сказать, что РФПЛ полностью готова к проведению трех футбольных и одного хоккейного матча в Москве в плане обеспечения безопасности", — сказал Мейтин.
В среду в Москве в полуфинальном матче Кубка России "Спартак" примет «Тосно» из Ленинградской области. Встреча начнется в 18:30 мск. Также в перенесенных встречах 23-го тура чемпионата страны сыграют «Локомотив» и грозненский «Ахмат» (начало — в 19:30 мск), ЦСКА и пермский «Амкар» (20:30 мск). В этот же день в столице состоится третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и казанским «Ак Барсом», который начнется в 19:30 мск.
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