По иску прокурора суд признал незаконным предоставление в аренду земельного участка

Решение суда в законную силу не вступило.

Решением Черняховского городского суда по иску прокурора признано незаконным предоставление администрацией земельного участка, сделка по передаче в аренду земельного участка признана недействительной, администрация обязана возвратить гражданину внесенную арендную плату.

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