По иску прокурора суд признал незаконным предоставление в аренду земельного участка 

Мой Калининград. В Калининградской области прокуратурой города Черняховска проведена проверка исполнения требований земельного законодательства в администрации муниципального образования «Черняховский городской округ».
Установлено, что в нарушение требований ст. ст. 39.6, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, одному из жителей г. Черняховска в аренду для ведения огородничества предоставлен земельный участок, межевание которого не производилось и границы которого на местности фактически не устанавливались, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 18 апреля 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
Решением Черняховского городского суда по иску прокурора признано незаконным предоставление администрацией земельного участка, сделка по передаче в аренду земельного участка признана недействительной, администрация обязана возвратить гражданину внесенную арендную плату.
Решение суда в законную силу не вступило.