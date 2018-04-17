Посол Ирака рассказал о возможных переговорах с Россией по С-400

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 апр — РИА Новости . Переговоры о поставке Россией Ирак комплексов С-400 могут начаться, если иракское правительство примет решение об их приобретении, сообщил во вторник журналистам в Екатеринбурге посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Официально переговоры сейчас не идут. Но если иракское правительство решит, что комплексы необходимы, то начнет переговоры", — сказал посол.