Ещё
Посол Ирака рассказал о возможных переговорах с Россией по С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол Ирака рассказал о возможных переговорах с Россией по С-400 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Переговоры о поставке Россией в Ирак комплексов С-400 могут начаться, если иракское правительство примет решение об их приобретении, сообщил во вторник журналистам в Екатеринбурге посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.
"Официально переговоры сейчас не идут. Но если иракское правительство решит, что комплексы необходимы, то начнет переговоры", — сказал посол.
Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари заявил, что Ирак ведет переговоры о покупке у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400, но препятствием на пути этому являются возможные санкции со стороны США.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил РИА Новости, что Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400. Посол России в Багдаде Максим Максимов в свою очередь сообщил, что с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений российских производителей, среди них, вероятно, ЗРК С-400.
РИА Новости: последние новости
Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу, сообщает источник "Русал" не просил помощи у Сбербанка из-за санкций, заявил Греф В Гааге началось заседание ОЗХО по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО132
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа34
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами147
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе91
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:10
Скрипалей отравили жидкостью
Происшествия
03:58
Германия предложила Западу помочь договориться с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение