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Итоги работы уполномоченного по правам человека в Подмосковье подведут в РИАМО 19 апреля
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Итоги работы уполномоченного по правам человека в Подмосковье подведут в РИАМО 19 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В четверг, 19 апреля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, посвященная итогам работы омбудсмена за 2017 год. В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
— Какое количество обращений ежегодно поступает к Уполномоченному? Стало ли больше жалоб в 2017 году?
— На что жалуются граждане Московской области?
— Почему жалобы на отсутствие жилья — одни из самых многочисленных в Московской области?
— Какие проблемы Уполномоченный выделяет в здравоохранении Подмосковья?
— Снижается ли количество обращений от обманутых дольщиков?
— Отслеживает ли Уполномоченный ситуацию с полигонами ТБО на территории региона?
— Какие мониторинги проводит Уполномоченный? Для чего это делается?
— Зачем в каждом муниципалитете работает представитель Уполномоченного?
— Какие громкие истории 2017 может выделить омбудсмен? Также к ходе пресс-конференции будет продемонстрирован небольшой фильм о работе Уполномоченного. Основа этого материала — не цифры и статистика, а истории реальных людей, которые столкнулись в Подмосковье с нарушением своих прав и смогли их восстановить. Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская)
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18  Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru  Контактное лицо — Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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