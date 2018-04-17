Итоги работы уполномоченного по правам человека в Подмосковье подведут в РИАМО 19 апреля

В четверг, 19 апреля, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, посвященная итогам работы омбудсмена за 2017 год. В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

— Какое количество обращений ежегодно поступает к Уполномоченному? Стало ли больше жалоб в 2017 году?

— На что жалуются граждане Московской области?

— Почему жалобы на отсутствие жилья — одни из самых многочисленных в Московской области?

— Какие проблемы Уполномоченный выделяет в здравоохранении Подмосковья?

— Снижается ли количество обращений от обманутых дольщиков?

— Отслеживает ли Уполномоченный ситуацию с полигонами ТБО на территории региона?

— Какие мониторинги проводит Уполномоченный? Для чего это делается?

— Зачем в каждом муниципалитете работает представитель Уполномоченного?

— Какие громкие истории 2017 может выделить омбудсмен? Также к ходе пресс-конференции будет продемонстрирован небольшой фильм о работе Уполномоченного. Основа этого материала — не цифры и статистика, а истории реальных людей, которые столкнулись в Подмосковье с нарушением своих прав и смогли их восстановить. Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м. Хорошевская)

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18 Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru Контактное лицо — Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.