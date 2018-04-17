Есть ли будущее у шельфового бурения в Америке?

Москва , 17 апреля — «Вести. Экономика». Администрации Дональда Трампа придется резко уменьшить свои ожидания по поводу бурения морских нефтяных скважин. Несмотря на агрессивный маркетинг и пышную риторику со стороны Белого дома, нефтяной сектор продемонстрировал минимальный интерес к этой форме нефтедобычи. На состоявшемся в марте аукционе (самом большом в истории США ) нефтегазовые компании приобрели лишь 1% от выставленных на продажу участков. Даже дисконтированные ставки роялти не помогли.

США: ввод запрета на бурение

Неслучайно министр внутренних дел США Райан Зинке в ходе слушаний в конгрессе на прошлой неделе уже использовал сдержанный тон, что сильно контрастировало с пышной презентацией плана шельфового бурения в январе, который негативно встретили большинство прибрежных штатов. ∎Важно, что думают штаты, важно, как реагируют простые люди и губернаторы на местах, — заявил Зинке законодателям. — Мы прислушиваемся ко всем точкам зрения. Именно поэтому и корректируем наш план. Мы его видоизменяем. Это не закон, это лишь план∎. Отрицательное отношение показали прибрежные штаты, которые находятся как под контролем республиканцев, так и демократов. Открытое политическое сопротивление, а также высокая стоимость производства на совершенно новых участках, пока отпугивают инвестиции, признал Зинке. ∎Также следует учитывать, что бурение в море более рискованное, чем на суше. Сегодня инвестиции в основном направляются в сланцевые месторождения Пермского бассейна, что менее рискованно, — объяснил он. — В отличие от Персидского залива, у нас нет подводной инфраструктуры. Все придется начинать с нуля∎. Однако новый доклад Центра по глобальной энергетической политике при Колумбийском университете считает, что результаты аукциона не такие плохие, как кажутся на первый взгляд. Итоги выглядят плохими на фоне ∎неоправданно высоких надежд∎ Белого дома, объясняет автор доклада, бывший директор Бюро по управлению энергией океана Томи Бодро. На самом деле, результаты были ∎относительно неплохими и отражают тенденции в развитии шельфовых стратегий и рыночных условий, которые сформировались в последние несколько лет и, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем∎. Восстановление цен на нефть произошло совсем недавно, а несколько лет низких цен нанесли ∎мощный удар по капитальным затратам∎, отмечается в исследовании. Кроме того, шельфовое бурение в Мексиканском заливе должно конкурировать с другими нефтяными активами по всему миру, включая наземные сланцевые месторождения в США, на подготовку которых необходимо намного меньше времени, — важное преимущество для нефтяных компаний, испытывающих нехватку денежных средств, особенно когда долгосрочный прогноз рынка остается весьма неопределенным. ∎Этой конкуренции не было десять лет назад, когда на Мексиканский залив приходилось более высокая доля внутренней добычи нефти и газа в Америке∎, — указывает Бодро. Он также считает, что сектор резко снизил производственные затраты и развитие стало более дисциплинированным. Это означает, что вместо покупки спекулятивных участков на аукционах, как в прошлом, нефтяные компании все чаще прибегают к лизинговым вариантам, что и ведет к провальным итогам на аукционах. "Компании фокусируются на арендных блоках, которые находятся в наиболее перспективных зонах, хорошо вписываются в их портфели и близки к существующим инфраструктурным объектам∎, — констатирует Бодро. По его мнению, мартовский аукцион — это отражение новой эры, в которой компании придерживаются более методичного подхода. Администрация Трампа пытается закрепить американское ∎энергетическое доминирование∎ и масштабное шельфовое расширение было важной частью этого плана. Даже если интерес сектора останется относительной высоким, расходы на шельфовую разведку и добычу, вероятно, уже не вернутся к уровню начала сланцевой революции.