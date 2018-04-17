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В Госдуме предложили возложить на государство затраты по компенсации вреда здоровью пассажиров такси
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В Госдуме предложили возложить на государство затраты по компенсации вреда здоровью пассажиров такси 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил возложить на государство затраты по компенсации вреда здоровью и жизни пассажиров такси. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола на тему «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?».
«Я считаю, и (это — прим. Агентства «Москва») мое предложение, что именно государство в первую очередь (должно — прим. Агентства «Москва») компенсировать ущерб здоровью, не дай бог — жизни, гражданину. А потом пусть государство разбирается с бизнесом: сколько с кого взять, есть страховка, нет страховки. Государство в любом случая, я считаю, должно понести всю полноту ответственности», — подчеркнул О. Нилов.
При этом он отметил, что государству необходимо просить соответствующие гарантии у бизнесменов еще в процессе лицензирования. «Я же считаю, что государство, лицензируя любой вид бизнеса, обязано просить гарантии этого бизнесмена или индивидуального предпринимателя на тот случай, если случится, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация по вине не гражданина, а по вине владельца бизнеса», — пояснил депутат.
Законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками легкового такси внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат ЛДПР Сергей Жигарев. Целью документа является усиление защищенности граждан при их перевозке легковым такси.
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