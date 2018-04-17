В Госдуме предложили возложить на государство затраты по компенсации вреда здоровью пассажиров такси

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил возложить на государство затраты по компенсации вреда здоровью и жизни пассажиров такси. Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола на тему «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?».

«Я считаю, и (это — прим. Агентства «Москва» ) мое предложение, что именно государство в первую очередь (должно — прим. Агентства «Москва») компенсировать ущерб здоровью, не дай бог — жизни, гражданину. А потом пусть государство разбирается с бизнесом: сколько с кого взять, есть страховка, нет страховки. Государство в любом случая, я считаю, должно понести всю полноту ответственности», — подчеркнул О. Нилов.

При этом он отметил, что государству необходимо просить соответствующие гарантии у бизнесменов еще в процессе лицензирования. «Я же считаю, что государство, лицензируя любой вид бизнеса, обязано просить гарантии этого бизнесмена или индивидуального предпринимателя на тот случай, если случится, не дай бог, какая-то чрезвычайная ситуация по вине не гражданина, а по вине владельца бизнеса», — пояснил депутат.