В Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с инцидентом со Скрипалями

ЛОНДОН, 17 апреля. / ТАСС /. Британские власти объявили во вторник о начале операции по очистке мест в Солсбери, которые связаны с отравлением 4 марта в этом английском городе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте британской правительственной информации.

В общей сложности планируют провести работы в девяти местах, которые в начале марта посетили Скрипали, из них три находятся в центре города. В частности, это сетевой итальянский ресторан Zizi, в котором 4 марта обедали пострадавшие, паб The Bishop's Mill.