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В Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с инцидентом со Скрипалями
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В Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с инцидентом со Скрипалями 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Британские власти объявили во вторник о начале операции по очистке мест в Солсбери, которые связаны с отравлением 4 марта в этом английском городе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте британской правительственной информации.
В общей сложности планируют провести работы в девяти местах, которые в начале марта посетили Скрипали, из них три находятся в центре города. В частности, это сетевой итальянский ресторан Zizi, в котором 4 марта обедали пострадавшие, паб The Bishop's Mill.
Как отмечается в коммюнике, работы по химической очистке, проводимые при поддержке около 190 армейских экспертов, должны занять несколько месяцев. Их будут проводить эксперты сразу нескольких ведомств — Минздрава, МВД, Минобороны. Открыты для публики эти места будут лишь после того, как по завершении этой процедуры будут проведены необходимые тесты.
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