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В Калуге подвели итоги конкурса проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!».
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В Калуге подвели итоги конкурса проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!». 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
17 апреля были подведены итоги конкурса молодёжных проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!», организованного Калужским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ совместно с городской думой города Калуги. Второе и третье места поделили проект студентки Калужского филиала МГТУ имени Баумана Ольги Ясеневой, посвященный модернизации системы уличного освещения Калуги, и проект студентов Калужского филиала РАНХиГС Софьи Анохиной, Екатерины Балан и студента Калужского филиала МГТУ имени Баумана Ильи Размахова «Близкие соседи». Этот проект продвигает идеи добрососедства и создания благоприятного социального климата в городской среде. Фото пресс-службы городской думы Калуги Победителем же был признан проект «Связь времен» студентов Калужского филиала РАНХиГС Алексея Антипова, Викторам Кирпичева и организатором клуба исторической реконструкции «Дружина „Рысь“ Александра Пугачева. Он предусматривает создание на базе Калужского городского досугового центра клуба „Связь времен“, в котором будет проводиться работа по исторической реконструкции и изучению обычаев и традиций Древней Руси и калужского края. Также планируется организация секций, творческих лабораторий, выставок, участие в праздничных и концертных мероприятиях. „Итоги конкурса подводятся накануне Дня местного самоуправления. Этот праздник даёт возможность органам местного самоуправления оценить итоги своей работы, наметить вектор развития в ближайшем будущем и на более далёкую перспективу. Городские власти уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Именно в общении с молодыми калужанами, вовлечении их в активное обсуждение и решение городских вопросов мы видим залог успешного развития местного самоуправления. Данный конкурс — тому подтверждение. Он проводится уже четвертый год и показывает высокую активность студенческой молодежи и их искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом“, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Победители конкурса будут награждены на ближайшем заседании городской думы.
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