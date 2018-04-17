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В субботу в Оренбурге пройдет Пасхальный бал
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В субботу в Оренбурге пройдет Пасхальный бал 

АиФ-Оренбург 58 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 апреля в 18 часов для гостей бала распахнет двери Неплюевский зал конгресс-центра мегамолла «Армада». В 18 30 начнется сам бал.
К нему готовились с января. По традиции, он должен был стать Сретенским, но в связи с крушением самолета, в котором погибли оренбуржцы, его перенесли. Этот бал связан с праздником Светлой Пасхи.
«Желающим побывать на Пасхальном бале, нужно записаться заранее в его группе в социальной сети у организатора. Гости бала смогут поучаствовать в танцевальных играх», — сообщили организаторы Пасхального бала.
Кроме номеров, поставленных участниками бала, будут играть оркестр, петь и танцевать профессиональные артисты.
Пасхальный бал проводит Оренбургская епархия.
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