В субботу в Оренбурге пройдет Пасхальный бал

21 апреля в 18 часов для гостей бала распахнет двери Неплюевский зал конгресс-центра мегамолла «Армада». В 18 30 начнется сам бал.

К нему готовились с января. По традиции, он должен был стать Сретенским, но в связи с крушением самолета, в котором погибли оренбуржцы, его перенесли. Этот бал связан с праздником Светлой Пасхи.

«Желающим побывать на Пасхальном бале, нужно записаться заранее в его группе в социальной сети у организатора. Гости бала смогут поучаствовать в танцевальных играх», — сообщили организаторы Пасхального бала.

Кроме номеров, поставленных участниками бала, будут играть оркестр, петь и танцевать профессиональные артисты.

Пасхальный бал проводит Оренбургская епархия.