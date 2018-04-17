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Пособие по безработице могут приравнять с прожиточным минимумом
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Пособие по безработице могут приравнять с прожиточным минимумом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минтруд предложил «поднять» максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума. В ведомстве отметили, что в реализации этого плана может помочь изменение порядка и условий выплаты пособия.
В частности, россиян смогут избавить от процедуры предоставления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Однако, для того, чтобы безработные граждане активнее искали новое место службы, авторы инициативы предлагают установить один период выплаты пособия — ровно год, пишет Ura.ru.
С 1 мая 2018 года прожиточный минимум трудоспособного человека уравняют с минимальным размером оплаты труда, который составит 11 163 рубля. На данный момент МРОТ в нижней точке составляет 850 рублей, а верхней — 4,9 тыс. рублей.
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