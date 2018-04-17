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«Комическая» викторина прошла для маленьких читателей в библиотеке на улице Лавочкина
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«Комическая» викторина прошла для маленьких читателей в библиотеке на улице Лавочкина 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе, в детской библиотеке № 45 на улице Лавочкина прошла познавательная программа «Для тех, кто мечтает о небе!». Дети сыграли в «комическую» викторину и поучаствовали в конкурсах: «Космический калейдоскоп», «Выбери ответ».
— Юные читатели узнали много нового и интересного о первом космонавте Юрии Гагарине, собаках-космонавтах Белке и Стрелке, увидели фото памятника собаке Лайке, расположенного возле Военно-медицинской академии в Москве. Также маленькие гости разгадали загадки и спели частушки о космосе, — рассказали в библиотеке.
Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ео)
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