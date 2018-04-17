«Комическая» викторина прошла для маленьких читателей в библиотеке на улице Лавочкина

На минувшей неделе, в детской библиотеке № 45 на улице Лавочкина прошла познавательная программа «Для тех, кто мечтает о небе!». Дети сыграли в «комическую» викторину и поучаствовали в конкурсах: «Космический калейдоскоп», «Выбери ответ».

— Юные читатели узнали много нового и интересного о первом космонавте Юрии Гагарине , собаках-космонавтах Белке и Стрелке, увидели фото памятника собаке Лайке, расположенного возле Военно-медицинской академии в Москве . Также маленькие гости разгадали загадки и спели частушки о космосе, — рассказали в библиотеке.

Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (ео)