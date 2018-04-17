В Самаре обсуждают, каким домашним магазинам разрешить продавать алкоголь 

В Самарской области могут ужесточить требования к питейным заведениям в многоквартирных домах. Местные депутаты поддержали предложение коллег из Архангельской области увеличить требования к минимальной площади для разливаек с 50 до 100 квадратных метров.
Инициативу обсудили во вторник, 17 апреля, члены комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы.
— Коллеги обратились к министру финансов России с предложением ограничить на федеральном уровне открытие разливаек в многоквартирных домах, — пояснил заместитель руководителя правового управления Роман Ляопаров. — Минимальная площадь зала обслуживания в таких заведениях должна быть не меньше 100 квадратных метров.
В конце марта в самарской губдуме разгорелись жаркие споры по поводу новой корректировки антиалкогольного закона. Прокуратура потребовала убрать из него ограничения, касающиеся продажи спиртных напитков в заведениях общепита. Сейчас антиалкогольный закон предусматривает запрет на продажу алкоголя в кафе и барах с залом обслуживания менее 50 квадратных метров. Также это ограничение касается и торговых точек, расположенных в многоэтажках.
Депутаты удовлетворили требования прокуратуры. Но врио губернатора области Дмитрий Азаров отказался подписывать закон, отменяющий региональные ограничения для общепитов. Вместо разливаек он предложил открывать парикмахерские и другие общественно полезные учреждения.