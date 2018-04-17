Ведущие компании мира гарантируют равную защиту пользователям от киберпреступников

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 17 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Во вторник 34 компании в сфере технологий и обеспечения безопасности подписали Технологическое соглашение по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord) — чрезвычайно важный договор между крупнейшей в истории группой компаний, обязующихся защищать клиентов по всему миру от злонамеренных действий киберпреступников. В число 34 компаний-подписантов вошли ABB, Arm, Cisco , Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle и Trend Micro. Совместно эти предприятия представляют создателей и пользователей технологий, обеспечивающих работу мировой коммуникационой и информационной инфраструктуры.

"Прошлогодние разрушительные атаки наглядно показывают, что кибербезопасность — это задача не одной отдельно взятой компании, а наша совместная миссия, — отметил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith). — Это соглашение технологического сектора поможет нам найти бескомпромиссный путь к более эффективному сотрудничеству и защитить клиентов по всему миру".

Компании-подписанты взяли на себя обязательства в четырех сферах.

Повышенная защита

Предприятия создадут более мощную систему защиты от кибератак. В рамках этого начинания компании обязались защищать клиентов по всему миру вне зависимости от мотивов и целей онлайн-атак.

Ненападение

Компании не будут оказывать содействие правительствам в нанесении кибератак и предпримут меры по защите своих продуктов и сервисов от взлома или злонамеренного использования на всех этапах технологической разработки и дистрибуции.

Наращивание потенциала

Предприятия будут прилагать дополнительные усилия для поддержки разработчиков, компаний и частных пользователей своих технологий, помогая им расширять свою способность к самозащите. Такие усилия могут включать совместную разработку новых практических стандартов обеспечения безопасности и новых функций, которые компании смогут внедрять в свои продукты и сервисы.

Коллективные действия

Компании будут развивать существующие связи и совместно создавать новые формальные и неформальные партнёрства с другими представителями отрасли, гражданского общества и исследовательских кругов с целью наращивания масштабов технического сотрудничества, выявления факторов уязвимости, совместного анализа рисков и сведения к минимуму потенциальной возможности появления вредоносных кодов в киберпространстве.

Несмотря на тот факт, что многие подписанты соблюдали все эти принципы до заключения соглашения, пусть и не афишируя это, данный договор представляет собой публичное совместное обязательство сотрудничать в вопросах обеспечения кибербезопасности. Технологическое соглашение остаётся открытым и для других подписантов из частного сектора, вне зависимости от масштабов или специализации их деятельности, пользующихся высокой репутацией, строгими стандартами кибербезопасности и согласных безоговорочно соблюдать принципы документа.

"Реальные последствия киберугроз успели неоднократно себя проявить. Мы, как отрасль, должны объединить наши усилия в борьбе против киберпреступников и предотвратить дальнейший ущерб от будущих атак", — заявил главный исполнительный директор Trend Micro Кевин Симзер (Kevin Simzer).

Жертвами кибератак становятся предприятия и организации всех масштабов, а экономический ущерб от подобных злонамеренных действий к 2022 году может достичь 8 трлн. долл. США*. Среди прочих рисков недавние кибератаки привели к закрытию предприятий малого бизнеса, задержкам жизненно важных хирургических операций и сбоям в предоставлении общественных услуг.

"Технологическое соглашение поможет защищать функциональную целостность триллиона сетевых устройств, которые, по нашим прогнозам, будут введены в строй на протяжении следующих 20 лет, — отметила главный консультант Arm Каролин Херцог (Carolyn Herzog). — Договор объединяет ресурсы, опыт и стратегические наработки важнейших технологических компаний мира, создавая прочный фундамент для пользователей технологий, которые смогут извлечь обширнейшие преимущества из более безопасного сетевого окружения".

Компании-подписанты соглашения планируют провести первую встречу в ходе посвященной вопросам безопасности конференции RSA в Сан-Франциско , чтобы обсудить первоочередные вопросы наращивания потенциала и коллективных действий. В число будущих действий может войти совместная разработка методических инструкций и нормативов или обширное внедрение функций, а также обмен информацией и сотрудничество в борьбе с конкретными угрозами для обеспечения дополнительной безопасности онлайн-среды для частных и коммерческих пользователей по всему земному шару, а также для исполнения взятых на себя обязательств и создания технологий на благо общества.

Подписанты Технологического соглашения по кибербезопасности:

• ABB • Bitdefender

• Cisco

• Arm • Cloudflare

• Avast!

• CA Technologies

• DataStax

• Dell

• HPE • SAP • DocuSign

• Intuit

• Stripe

• Facebook

• Juniper Networks

• Symantec

• Fastly

• LinkedIn

• Telefonica

• FireEye

• Microsoft

• Tenable

• F-Secure

• Nielsen

• Trend Micro

• GitHub

• Nokia

• VMware

• Guardtime

• Oracle

• HP Inc.

• RSA О Технологическом соглашении по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord)

Данный документ представляет собой публичное совместное обязательство 34 международных компаний мира, намеревающихся защищать и поддерживать гражданское общество в онлайн-среде, а также повышать безопасность, стабильность и устойчивость киберпространства. Больше информации — на www.cybertechaccord.org.

* Совокупный ущерб за пятилетний период с 2017 по 2022 гг. Джеймс Моар (James Moar); Juniper Research: The Future of Cybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2022 （Juniper Research: будущее кидерпреступности и безопасность: угрозы для предприятий и их устранение в 2017-2022 гг.) ((25 апреля 2017 г.); https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ZfCUXq4V6ZY

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