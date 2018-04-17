Участие не на словах, а на деле

В адрес руководства УМВД России по Костромской области и МО МВД России «Шарьинский» поступило письмо от двух женщин, которые выразили благодарность полиции за открытие сломанной входной двери.

В дежурную часть обратилась женщина и сообщила, что ее 90-летняя знакомая заблокирована в собственной квартире. В считаные минуты по указанному адресу прибыл старший участковый уполномоченный полиции Вячеслав Дудин.

После оценки ситуации выяснилось, что в дверном замке обломился ключ. Специалисты МЧС России пробрались в квартиру через соседский балкон. Убедившись, что жизни и здоровью хозяйки ничего не угрожает, они предложили взломать железную дверь. Однако пенсионерка категорически отказалась от такого варианта освобождения, поскольку финансовые возможности не позволяют ей приобрести новую.

Тогда на выручку невольной заложницы пришел сотрудник полиции. При помощи подручных инструментов он провернул обломок ключа и открыл замок, сохранив тем самым имущество пенсионерки.

«Для нас это был подвиг полицейских, в Ваших рабочих буднях может и нет, но значение этой открытой двери, именно для того момента, трудно переоценить», — говориться в письме.