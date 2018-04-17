ВЭБ не намерен участвовать в госпомощи «Русалу»

"Мы не государство, мы не поддерживаем компании. Мы банк, у нас достаточно существенный портфель «Русала». Проблемы «Русала» для нас тоже проблемы", — сказал Горьков журналистам.

По его словам, общий объем задолженности «Русала» перед ВЭБом по кредитам составляет более 100 миллиардов рублей.

"Сейчас все зависит от того, каким образом «Русал» будет справляться со своими проблемами", — отметил Горьков.

"Мы, конечно же, встречались с руководством «Русала», внимательно с ними общаемся, желаем им удачи в непростой ситуации, но все будет зависеть от них", — добавил глава ВЭБа.