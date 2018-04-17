Общероссийское объединение пассажиров предложило принять закон об агрегаторах такси

Перевозчики такси смогут нести ответственность за жизнь пассажиров лишь в том случае, когда будет принят закон об агрегаторах такси. Только с принятием этого закона можно будет говорить о страховании гражданской ответственности перевозчиков, заявил « Парламентской газете » заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов

«Законопроект о страховании гражданской ответственности перевозчиков, внесённый на рассмотрение Госдумы , имеет правильный вектор. Ответственность необходима. Однако пока нет закона об агрегаторах такси, принимать документ бессмысленно — в крупных городах, к примеру, большая часть пассажиров пользуется услугами такси именно с помощью агрегаторов. В целом же по России агрегаторы занимают примерно 32 процента рынка такси», — отметил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что только в прошлом году в стране произошло 1604 дорожно-транспортных происшествия с участием легальных такси.

«Говорить же об оттоке пассажиров в случае введения страхования гражданской ответственности перевозчиков не приходится — если закон будет принят, стоимость поездки повысится на пять-шесть рублей», — сообщил Зотов.