Ещё
Общероссийское объединение пассажиров предложило принять закон об агрегаторах такси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общероссийское объединение пассажиров предложило принять закон об агрегаторах такси 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Перевозчики такси смогут нести ответственность за жизнь пассажиров лишь в том случае, когда будет принят закон об агрегаторах такси. Только с принятием этого закона можно будет говорить о страховании гражданской ответственности перевозчиков, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Законопроект о страховании гражданской ответственности перевозчиков, внесённый на рассмотрение Госдумы, имеет правильный вектор. Ответственность необходима. Однако пока нет закона об агрегаторах такси, принимать документ бессмысленно — в крупных городах, к примеру, большая часть пассажиров пользуется услугами такси именно с помощью агрегаторов. В целом же по России агрегаторы занимают примерно 32 процента рынка такси», — отметил эксперт.
Кроме того, он напомнил, что только в прошлом году в стране произошло 1604 дорожно-транспортных происшествия с участием легальных такси.
«Говорить же об оттоке пассажиров в случае введения страхования гражданской ответственности перевозчиков не приходится — если закон будет принят, стоимость поездки повысится на пять-шесть рублей», — сообщил Зотов.
Парламентская газета: последние новости
Авиакомпания «Волга-Днепр» назвала «спекулятивными» публикации об отказе перевозить грузы НАТО В Узбекистане утверждена программа празднования Дня Победы В Гааге открылось заседание ОЗХО по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО162
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами151
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение