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Комбинат на Павелецкой набережной войдет в ЖК после реставрации
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Комбинат на Павелецкой набережной войдет в ЖК после реставрации 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Картонажно-полиграфический комбинат на Павелецкой набережной отреставрируют и интегрируют в новый жилой комплекс. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что прежде всего планируется сохранить оставшиеся здания комбината.
По его словам, на территории находятся некоторые корпуса фабрики конца XIX века русского купца прусского происхождения Шлихтермана. Наиболее ценные элементы фасадов реконструируют, остальные же воссоздадут по чертежам, которые подготовят лицензированные специалисты Мосгорнаследия, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Весь комплекс сохранит главные материалы, а двухскатные кровли впишутся в общий облик застройки, уточнил Кузнецов.
Реконструированный комплекс комбината будет предназначен для различных целей. Это и образовательные, и коммерческие — под магазины, офисы и шоу-румы. У здания будет два подземных этажа: на первом сделают зону разгрузки магазинов, второй станет общим паркингом.
В одном из реконструируемых зданий будут находиться детский сад на четыре группы, фонтан и небольшой амфитеатр для проведения мероприятий. На внешней стороне комплекса расположатся супермаркеты, фитнес-центры и кафе. Там же разместится благоустроенная площадь.
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