В Воронежскую область большинство контрафакта завозят из других регионов

В нашем регионе подделывают в основном лишь алкоголь. Контрафактная продукция не производится в Воронежской области , а завозится из других регионов. Исключение составляет алкоголь. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замначальника отдела УБЭП областной полиции Роман Горшков. Преступники стали активно пользоваться услугами транспортных компаний, которые совсем не интересуются происхождением и содержимым грузов. За первые три месяца этого года возбуждено 124 уголовных дела за продажу контрафакта, незаконное использование товарных знаков и нарушение авторских прав. В частности правоохранителям наконец удалось ликвидировать стихийный рынок у села Шестаково в Бобровском районе. В течение долгого времени там продавалась так называемая «продукция собственного производства». В основном, это фальсифицированный алкоголь и, для вида, сгущёнка и овощи с огорода. — Продавали это сгущенное молоко, потом потихонечку вошли во вкус. Один кто-то продал, например, водочку, потом ещё что-то, и так начали все поголовно этим заниматься. Этих машин, с которых осуществлялась реализация, в настоящее время нет, — рассказывает заместитель начальника отдела УБЭПиПК ГУ МВД России по Воронежской области Роман Горшков.