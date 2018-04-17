Адыгея развивает итальянские технологии в сельском хозяйстве

Сегодня ряд предприятий республики успешно взаимодействует с итальянскими партнерами в сельском хозяйстве. По опыту итальянских коллег в республике около 8 лет назад начали развивать интенсивное садоводство. Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, были высажены в Адыгее после визита делегация предпринимателей региона в автономную провинцию Больцано — Южный Тироль, схожую по климатическим условиям с Адыгеей.

В результате с 2012 по 2018 годы в республике заложено 1857 га садов интенсивного типа. С использованием итальянской технологии заложено 687 га яблоневых садов, 167,3 га ореха фундука, 30 га грецкого ореха и питомники плодовых, ягодных культур.

При выращивании земляники аграрии Адыгеи также используют рассаду, подготовленную по итальянской технологии «фриго». В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25 — 30 тонн с одного гектара, повысив производство земляники до уровня высокорентабельного. Кроме того, закладываются питомники с использованием посадочного материала из Итальянской республики по выращиванию саженцев яблонь и земляники, сообщает пресс-служба главы РА.

Предприятием по производству винодельческой продукции из Италии ввезены виноматериалы и посадочный материал для виноградников. В Теучежском районе планируется заложить плантации голубики, малины, салата.

«Производство экологически чистой продовольственной и сельскохозяйственной продукции является основой качества жизни населения республики, и мы уделяем этому большое значение. Полученный опыт позволяет нам в дальнейшем развивать садоводство в Адыгее и расширять рынок сбыта. С учетом всего этого Адыгея готова рассмотреть весь спектр направлений сотрудничества во внедрении передовых итальянских технологий в сфере переработки сельхозпродукции», — отметил Мурат Кумпилов.