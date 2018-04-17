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Адыгея будет развивать итальянские технологии в сельском хозяйстве
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Адыгея будет развивать итальянские технологии в сельском хозяйстве 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 17 апреля. /ТАСС/. Адыгея будет перенимать опыт итальянских коллег в сельском хозяйстве, в частности, в выращивании ягодных культур, сообщил во вторник на пленарном заседании, посвященном развитию сотрудничества Адыгеи и Италии, глава республики Мурат Кумпилов.
В Адыгею во вторник для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых связей прибыла делегация итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты. Бизнес-миссию итальянцев в республику возглавил посол Италии в России, участие в визите принимает и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.
"По опыту итальянских коллег в республике около восьми лет назад начали развивать интенсивное садоводство, и сегодня ряд предприятий успешно взаимодействует с итальянскими партнерами в сельском хозяйстве. У Адыгеи и автономной провинции Больцано — Южный Тироль, с которой сотрудничают местные предприниматели, схожие климатические условия. Итальянские технологии мы планируем теперь активно использовать при выращивании земляники и других ягодных культур", — сказал глава Адыгеи.
Итальянские технологии
Он пояснил, что за последние шесть лет в республике с использованием итальянской технологии заложили 687 га яблоневых садов, 167,3 га фундука, 30 га грецкого ореха и питомники плодовых и ягодных культур. При выращивании земляники аграрии Адыгеи также стали использовать рассаду, подготовленную по итальянской технологии «фриго». В сочетании с капельным орошением она позволила поднять урожайность до 25 — 30 тонн с одного га, повысив производство земляники до уровня высокорентабельного. Предприятие по производству винодельческой продукции из Италии ввезло виноматериалы и посадочный материал для виноградников, в Теучежском районе планируют заложить плантации голубики, малины, салата.
Как ранее сообщал ТАСС, власти Адыгеи приняли решение изменить структуру сельского хозяйства в регионе, сделав акцент на овощеводстве и садоводстве. Среди причин — техническая и технологическая модернизация возделывания зерновых ведет к сокращению рабочих мест в сельской местности. Вместе с тем, развитие производства плодовых и ягодных культур стимулирует создание дополнительных рабочих мест на селе, что способствует сокращению оттока сельского населения, росту доходов сельских жителей.
Первые саженцы яблонь, привезенные из Италии, высадили в Адыгее в 2012 году, после того как делегация предпринимателей региона побывала в автономной провинции Больцано — Южный Тироль. Специалисты из Итальянской Республики курировали первые шаги коллег из Адыгеи в выращивании садов по интенсивной технологии. Заложенные яблоневые сады постепенно вступают в стадию плодоношения, что позволяет ежегодно наращивать урожай яблок.
Интенсивный сад считается инновационной технологией, позволяющей получать высокий урожай плодов за счет капельного полива. Вода и минеральное питание подаются через специальные поливные модули каждому дереву в саду, защищенному противоградовой сеткой.
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