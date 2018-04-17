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Клименко предложил открыть психиатрические стационары для телеграмофилов и роскомнадзорфобов
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Клименко предложил открыть психиатрические стационары для телеграмофилов и роскомнадзорфобов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Советник президента России Герман Клименко пошутил о необходимости положить в психиатрический стационар тех, кто любит Telegram и боится Роскомнадзора.
«Учитывая экстраординарность текущих событий и их негативное влияние на популяцию, договариваюсь с замглавного врача поликлиники №220 (что на улице Заморенова) о срочном открытии двух психиатрических стационаров для пребывания в них телеграмофилов и роскомнадзорфобов. На разных этажах. Это обязательное условие», — заявил написал Клименко на своей странице в Facebook.
Ранее Герман Клименко заметил, что создатель мессенджера Telergram Павел Дуров уже два с половиной года наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решения суда все чиновники должны покинуть Telegram.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.
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