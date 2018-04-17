Ещё
В Тобольске ликвидировали ледовую переправу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тобольске ликвидировали ледовую переправу 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тобольске ликвидировали ледовую переправу через реку Иртыш, связывавшую левобережную часть города с правобережной. Сотрудники МЧС распилили лед, намороженный за зиму.
Распиловка переправы необходима для того, чтобы при ледоходе на этом участке не образовывались заторы. Намороженный за зиму лед может создавать помехи движению льда, а крупные льдины — угрозу опорам железнодорожного моста, находящегося ниже по течению.
«Подобное мероприятие проводится каждый год. Всё идёт по плану. Тракторист распилит две полосы до левого берега, затем приступит к распиловке третьей, двигаясь к правому берегу. Прогнозов по паводку пока нет. Но мы готовы к любому сценарию», — цитирует Тобольск информ руководителя Тобольского отделения ГИМС Владимира Самоловова.
Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.
Уральский меридиан: последние новости
На Ямале прокурорская проверка выявила нарушения в СИЗО №1 В Кургане на параде Победы пройдут «Бессмертный полк» и боевые машины В Сургутском районе продавщица-стажёр обчистила кассу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО162
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами151
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение