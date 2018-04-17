В Тобольске ликвидировали ледовую переправу

Тобольске ликвидировали ледовую переправу через реку Иртыш, связывавшую левобережную часть города с правобережной. Сотрудники МЧС распилили лед, намороженный за зиму.

Распиловка переправы необходима для того, чтобы при ледоходе на этом участке не образовывались заторы. Намороженный за зиму лед может создавать помехи движению льда, а крупные льдины — угрозу опорам железнодорожного моста, находящегося ниже по течению.

«Подобное мероприятие проводится каждый год. Всё идёт по плану. Тракторист распилит две полосы до левого берега, затем приступит к распиловке третьей, двигаясь к правому берегу. Прогнозов по паводку пока нет. Но мы готовы к любому сценарию», — цитирует Тобольск информ руководителя Тобольского отделения ГИМС Владимира Самоловова.