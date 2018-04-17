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Вице-президент Филиппин извинилась за улыбку у мемориала жертвам Холокоста
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Вице-президент Филиппин извинилась за улыбку у мемориала жертвам Холокоста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вице-президент Филиппин Лени Робредо принесла извинения за фотографию, на которой она с другими филиппинскими чиновниками позирует, улыбаясь, на фоне мемориала жертвам Холокоста в Берлине, пишет газета Philippine Star.
«Хотя не было в этом злого умысла, я несу полную ответственность, поэтому я бы хотела извиниться за любую обиду, причиненную чувствам людей», — цитирует Робредо РИА «Новости».
Опубликованная в соцсетях фотография улыбающейся Робредо с филиппинскими чиновниками вызвала шквал критики. Выложивший снимок в Сеть чиновник впоследствии удалил ее и извинился.
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