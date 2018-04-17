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Жительница Саранска поблагодарила транспортного полицейского за оказание помощи
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Жительница Саранска поблагодарила транспортного полицейского за оказание помощи 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Управление на транспорте МВД России по ПФО поступила благодарность от жительницы Саранска в адрес оперативного дежурного дежурной части линейного отдела полиции Саранск Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.
В ЛОП Саранск обратилась местная жительница, сообщив, что ее дочь, следуя на фирменном поезде до станции Саранск, при выходе из вагона забыла свой заграничный паспорт. Оперативный дежурный немедленно связался с начальником поезда и выяснил местонахождение документа, после чего рассказал женщине, где и как его можно забрать.
Она от души поблагодарила стража порядка за оказанную в кратчайшие сроки помощь, профессионально проделанную работу и индивидуальный подход, отметив, ответственное и неравнодушное отношение полицейского к своей благородной службе.
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