Жительница Саранска поблагодарила транспортного полицейского за оказание помощи

В Управление на транспорте МВД России по ПФО поступила благодарность от жительницы Саранска в адрес оперативного дежурного дежурной части линейного отдела полиции Саранск Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.

В ЛОП Саранск обратилась местная жительница, сообщив, что ее дочь, следуя на фирменном поезде до станции Саранск, при выходе из вагона забыла свой заграничный паспорт. Оперативный дежурный немедленно связался с начальником поезда и выяснил местонахождение документа, после чего рассказал женщине, где и как его можно забрать.

Она от души поблагодарила стража порядка за оказанную в кратчайшие сроки помощь, профессионально проделанную работу и индивидуальный подход, отметив, ответственное и неравнодушное отношение полицейского к своей благородной службе.