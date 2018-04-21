Тулеев заявил о скором уходе из политики

Бывший губернатор Кемеровской области , председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев заявил, что не собирается участвовать в осенних выборах в региональный парламент. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ТВМ.

Тулеев также сообщил, что устал от политики и не будет избираться в Совет Федерации

"Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо «сказал — сделал». А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить", — сказал он.

Политик добавил, что если он решит пойти на выборы, в регионе не прекратятся разговоры о том, будет ли парламент противостоять исполнительной власти.

10 апреля экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал новым председателем Совета народных депутатов Кузбасса.