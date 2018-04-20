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Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике
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Тулеев рассказал о намерении завершить карьеру в политике 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава Кемеровской области и председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев рассказал, что не планирует становиться членом Совета Федерации. Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании ТВМ.
По его словам, деятельность депутата областного совета — это «не его».
"Я очень благодарен нашим депутатам областного совета, низкий поклон. Но не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо «сказал — сделал». А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник", — признался Тулеев.
Он добавил, что разговоры о его будущем в облсовете и о противостоянии парламента и исполнительной власти в регионе не закончатся, если он снова решит поучаствовать в выборах.
"Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно… С одной стороны, когда это (должность губернатора. — Газета.Ru) ушло, ты понимаешь, какое это облегчение. Страха нет, и ты начинаешь жить нормальной жизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться", — сказал Тулеев.
Политик добавил, что не поедет в столицу, чтобы сидеть и «что-то нажимать».
Ранее Тулеев попросил перенести митинг в поддержку врио губернатора Кемеровской области.
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