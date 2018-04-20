СМИ сообщили о планах Амана Тулеева уйти из политики 

«Аман Тулеев после „Зимней вишни“ и всех тех событий, что были с ним после этого сообщил, что у него ухудшилось состояние здоровья и вновь встал вопрос о продолжении реабилитации», — отметил Коновалов. Он также опроверг данные о планах Тулеева в ближайшее время покинуть страну для лечения за границей. «Могу точно сказать, что он работает, сессию 25 апреля он проведёт», — заверил политолог.
Аман Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кузбасса после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В этой трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Президент удовлетворение прошение об отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилёв.