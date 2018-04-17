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Казань присоединила к себе часть Пестречинского района
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Казань присоединила к себе часть Пестречинского района 

Казанский Портал 1 час назад
Кощаковское сельское поселение Пестречинского района присоединили к Казани. Решение было принято на сегодняшней сессии Казгордумы.
28 марта прошли публичные слушания. В них приняли участие жители Казани, Пестречинского района и самого Кощаково. Они поддержали изменение границ.
Кощаковское поселение включает четыре населенных пункта: село Кощаково, деревни Царево, Званка и Старое Кощаково. Общая численность населения — 2 600 человек.
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