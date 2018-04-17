Казань присоединила к себе часть Пестречинского района

Кощаковское сельское поселение Пестречинского района присоединили к Казани . Решение было принято на сегодняшней сессии Казгордумы.

28 марта прошли публичные слушания. В них приняли участие жители Казани, Пестречинского района и самого Кощаково. Они поддержали изменение границ.

Кощаковское поселение включает четыре населенных пункта: село Кощаково, деревни Царево , Званка и Старое Кощаково. Общая численность населения — 2 600 человек.

Читайте также:

В этом году в Казани станет еще больше платных парковок

Казанцам обещают транспортный коллапс к 2025 году