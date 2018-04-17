«Русал» не просил помощи у Сбербанка из-за санкций, заявил Греф

"Пока компания за помощью к нам не обращалась, потому что у нас нет проблем с обслуживанием. Первые платежи по кредитам будут летом. Вопрос пока еще не вставал", — ответил Греф на вопрос, обращался ли «Русал» за помощью к Сбербанку и будет ли банк реструктурировать кредит.

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольный ему «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

"Русал" является одной из самых закредитованных компаний на российском рынке, а ситуация с санкциями ухудшает его возможности для получения финансирования из Европы и США. На конец 2017 года чистый долг компании составлял 7,6 миллиарда долларов, общий — около 8,5 миллиарда долларов, при этом практически весь объем номинирован в долларах.