В Пермском крае сотрудники полиции встретились со старшеклассниками школ города и района.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Соликамский» приняли участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России ‒ 2018», направленной на предупреждение распространения наркомании в молодежной среде.

Оперуполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних побывали в 17 образовательных учреждениях города и района. Темой бесед со школьниками стала проблема употребления запрещенных веществ несовершеннолетними и их вовлечения в преступную деятельность.

Полицейские призвали ребят быть избирательными в общении с окружающими людьми. Акцентировали внимание на том, что зачастую первое знакомство с наркотиком приходит именно в близком кругу так называемых друзей. Стражи порядка обсудили с ребятами ситуации, которые могут спровоцировать их попробовать наркотические вещества. Школьники узнали реальные истории о подростках, которые не смогли сделать правильный выбор в такие моменты.

Сотрудники полиции рассказали собравшимся о том, какое влияние оказывает употребление наркотических веществ, алкоголя, а также табака на организм человека. Особое внимание было уделено уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В завершение уроков школьники высказались против употребления наркотиков, табака и алкоголя, а такая позиция, по мнению полицейских, является основополагающей в борьбе с наркоманией.