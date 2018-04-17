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На Ставрополье полицейские и общественники рассказали студентам об истории российской полиции
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На Ставрополье полицейские и общественники рассказали студентам об истории российской полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
По инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Ставропольскому краю в регионе проводится информационно-просветительский проект «Вехи эпох российской полиции».
В ходе исторических уроков полицейские и общественники рассказывают подрастающему поколению об истории создания полицейского аппарата в городах, а также функциональных обязанностях сотрудников, раскрытии преступлений в годы становления российской полиции.
Так, в рамках проекта состоялась встреча с учащимися Нефтекумского регионального политехнического колледжа.
В ходе беседы полицейские рассказали студентам об истории становления правоохранительных органов российской империи, о том, как служила полиция Ставропольской губернии.
Во время исторического урока учащиеся познакомились с историей жизни и службы выдающегося сыщика Ивана Путилина. Он первым стал применять в следственной практике метод внедрения. В свободные часы сыщик переодевался в костюм чернорабочего и внедрялся в криминальную среду. Благодаря таланту перевоплощения, Путилин развил агентурную сеть и раскрыл сотни преступлений.
Встреча оказалась не только познавательной, но и полезной. Преподаватели колледжа поблагодарили полицейских за оказанное внимание и пригласили почаще проводить подобные мероприятия.
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