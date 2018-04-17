На Ставрополье полицейские и общественники рассказали студентам об истории российской полиции

В ходе исторических уроков полицейские и общественники рассказывают подрастающему поколению об истории создания полицейского аппарата в городах, а также функциональных обязанностях сотрудников, раскрытии преступлений в годы становления российской полиции.

Так, в рамках проекта состоялась встреча с учащимися Нефтекумского регионального политехнического колледжа.

В ходе беседы полицейские рассказали студентам об истории становления правоохранительных органов российской империи, о том, как служила полиция Ставропольской губернии.

Во время исторического урока учащиеся познакомились с историей жизни и службы выдающегося сыщика Ивана Путилина. Он первым стал применять в следственной практике метод внедрения. В свободные часы сыщик переодевался в костюм чернорабочего и внедрялся в криминальную среду. Благодаря таланту перевоплощения, Путилин развил агентурную сеть и раскрыл сотни преступлений.

Встреча оказалась не только познавательной, но и полезной. Преподаватели колледжа поблагодарили полицейских за оказанное внимание и пригласили почаще проводить подобные мероприятия.