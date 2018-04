Визажист хочет отсудить у LVMH $10 миллионов

Визажист Сэмми Мурабит подал в суд на конгломерат LVMH. Он обвиняет компанию в том, что ему предлагали контракт на должность креативного директора Make Up For Ever с оплатой $1 млн в год, а потом аннулировали его. Мурабит говорит, что контракт был согласован в августе 2017 года, но исполнительный директор Make Up For Ever Николас Кордье отменил его 27 октября. За «мошшеническое побуждение к контракту» визажист подал иск на LVMH и хочет отсудить у компании $10 млн