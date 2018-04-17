Ещё
МИД уверен, что причин для возвращения соотечественников становится больше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД уверен, что причин для возвращения соотечественников становится больше 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Потенциал для роста числа возвращающихся в Россию соотечественников есть, однако существует ряд проблем, заявил руководитель Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Олег Мальгинов.
"Потенциал нарастает. Это связано с русофобией, это связано с давлением на русский язык. И этот потенциал будет, я думаю, в том числе из дружественных стран нарастать", — сказал он на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека «Собирание соотечественников во благо России».
По словам Мальгинова, существуют проблемы, связанные с тем, что в некоторых странах власти не поддерживают инициативу России, боясь оттока квалифицированных кадров.
Ещё одной проблемой, по мнению Мальгинова, является то, что некоторые регионы России не торопятся принимать решение по соотечественникам.
Он отметил, что важно обсуждать программу переселения соотечественников из-за рубежа. Однако он добавил, что только за счёт переселения соотечественников невозможно решить демографические проблемы страны.
РИА Новости: последние новости
Суд в Москве подтвердил законность штрафа McDonald's за "Биг Маки" На Западе нарастает тенденция отказа от духовных корней, заявил Лавров "Домодедово" внедрит автоматизированное распознавание лиц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась перевозить грузы НАТО176
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту7
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа33
Скрипалей отравили жидкостью63
Действия РКН привели к проблемам с банковскими картами152
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
05:37
Хантсман назвал условие улучшения отношений РФ и США
Политика
03:58
Меркель призвала постоянно искать диалог с РФ
Политика
07:48
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение