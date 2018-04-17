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Перевозчики не смогут страховать пассажиров такси по всей России, считает эксперт
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Перевозчики не смогут страховать пассажиров такси по всей России, считает эксперт 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о страховании гражданской ответственности перевозчиков легкового такси не может быть реализован на всей территории страны — в первую очередь по причине недостаточного покрытия Интернета, сообщила «Парламентской газете» председатель некоммерческой организации «Ассоциация диспетчерских служб такси» Оксана Серебрякова.
«Ассоциация выступает за страхование при перевозках в такси. Однако инициативу о введении ответственности перевозчиков мы считаем мало реализуемой. Непонятно, как проконтролировать, что поездка застрахована, неясно, что делать в регионах, где всё ещё не полное покрытие Интернета», — рассказала Серебрякова.
Она отметила, что Ассоциация диспетчерских служб уже запустила свой агрегатор страхования пассажиров такси — у бизнеса есть возможность и сейчас застраховать такого рода перевозки.
«Максимальная сумма выплаты установлена на уровне в два миллиона рублей. Однако мы сотрудничаем лишь с одной страховой компанией — остальные пока не могут заняться таким видом страхования», — пояснила эксперт.
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