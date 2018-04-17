Российский валютный рынок начал постепенное восстановление

На открытии торгов Московской биржи нацвалюта укрепилась до 60 рублей за доллар США — впервые с начала апрельского ослабления. Впрочем, уже во второй половине дня курс рубля незначительно снизился. Как отмечают эксперты, рынок постепенно восстанавливается после потрясений прошлой недели на фоне отсрочки новых санкций и высоких цен на нефть. В то же время, по оценке аналитиков, геополитические риски по-прежнему представляют угрозу для российской валютной площадки. Что ждёт рубль в среднесрочной перспективе — в материале RT.

Во вторник, 17 апреля, российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику в ходе торгов на Московской бирже. Так, на открытии торговой сессии курс доллара США опустился ниже 61 рубля впервые с 9 апреля, когда ослабление нацвалюты достигло рекорда 2016 года.

В то же время уже во второй половине дня курсовые значения достигли отметки 61,50 рублей за доллар и 76,10 рублей за евро.

Официальный курс Центробанка России на 18 апреля составил 61,14 рубля за доллар и 75,84 рубля за евро.

Никки Хейли. По оценке экспертов, поддержкой российской валюте выступила отсрочка очередного пакета санкций. Вечером в понедельник, 16 апреля, стало известно о намерении президента США Дональда Трампа приостановить введение ограничительных мер в отношении России . Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Ранее о возможности новых санкций для российских компаний объявила постоянный представитель США при ООН

Кроме того, на стороне рубля играют по-прежнему высокие цены на нефть. По данным торгов 17 апреля на Лондонской товарно-сырьевой бирже, стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,56% до отметки $71,81 за баррель.

Как отмечают аналитики Bloomberg , оптимизм инвесторов рынка связан с возможной пролонгацией пакта ОПЕК+ на 2019 год. 16 апреля министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди сообщил, что продление сделки по заморозке добычи углеводородов будет обсуждаться в ходе встречи участников договора в июне.

На сегодняшний день котировки энергосырья находится вблизи максимальных значений за последние три с половиной года. Наиболее значимый ценовой рывок был установлен 11 апреля на фоне геополитического обострения в Сирии . Тогда баррель Brent подскочил до $73 —максимума с декабря 2014 года.

Именно резкий взлёт цен на нефть удержал рубль от значительного ослабления. Напомним, вся прошлая неделя стала настоящим вызовом для российского рынка. Курсы доллара и евро демонстрировали максимальные рекорды 2015—2016 годов из-за реакции на антироссийские санкции и ожидания военных действий США в Сирии.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, после панической распродажи российская валюта сейчас демонстрирует умеренное восстановление. Инвесторы поняли, что катастрофических событий не произошло, а образовавшийся на рынке негатив явно преувеличен.

Сергей Хестанов. Об этом в разговоре с RT сообщил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

«Как только появились сообщения о введении санкций относительно России и наших компаний, это, естественно, вызвало удешевление рубля. Но прошло некоторое время, и стало понятно, что масштабы этих санкций не так уж и страшны как казалось изначально. Как следствие, инвесторы стали пересматривать критерии рисков, именно поэтому произошло восстановление нацвалюты», — отметил эксперт.

В Центробанке также отмечают относительную стабильность и устойчивость российского валютного рынка в условиях резких изменений внешних факторов.

«В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, акций, облигаций, на валютном рынке возросла. Но это не нарушило непрерывности работы рынков, не создало ситуацию неконтролируемых изменений», — заявила ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева

Сергей Хестанов также отмечает, что некоторое ослабление курса нацвалюты выгодно российским экспортёрам и федеральному бюджету.

«Интересно, что в апреле прошлого года Максим Орешкин на совещании в Минэкономразвития , куда было приглашено большое количество представителей инвесткомпаний, заявил, что желательный курс находится в диапазоне 62—64 рубля за доллар. Тогда это всех удивило, но такой уровень действительно достаточно хорошо соответствует пожеланиям российских экспортёров», — отметил Сергей Хестанов.

Ранее в разговоре с RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский объяснил, что при высоких ценах на нефть и одновременно низком курсе рубля наполняемость бюджета происходит значительно быстрее.

«Понятно, что приостановка введения новых санкций — это временное явление. Сама логика ограничительного процесса такова, что она подразумевает постепенность. Если в ближайший месяц или полтора ничего не случится, то, скорее всего, введение ограничений будет отложено до конца лета—начала осени», — пояснил Сергей Хестанов.

Как сообщает The Washington Post, представители администрации президента США уверены, что Трамп вряд ли одобрит какие-либо дополнительные санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод.