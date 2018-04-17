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Геологи обнаружили золото на Какадурских рудах в Северной Осетии
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Геологи обнаружили золото на Какадурских рудах в Северной Осетии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Эксперты Росгеологии завершили первый этап исследований Какадурской рудной зоны. В ней обнаружили перспективные запасы золота.
«В 2017 году опоискован наиболее перспективный участок Какадур. Проходкой канав в комплексе с опробовательскими и аналитическими работами в западной его части в штокверковых зонах выявлено с поверхности три интервала развития золоторудной минерализации мощностью 2,8 — 6,2 м. Содержание золота по ним составляет 0,8 — 3,76 грамма на тонну (пробирный анализ), меди — до 0,34%, цинка — до 3,78% и свинца — до 0,5% (атомно-абсорбционный анализ)», — сообщается на сайте Росгеологии.
В настоящее время специалисты проводят работу по прослеживанию направления рудного участка.
Изучением рудного участка в Северной Осетии и поисками золото-кварц-сульфидных руд Росгеология занимается в рамках государственного контракта, заключенного между холдингом и департаментом по недропользованию по Северо-Кавказскому Федеральному округу в сентябре 2017 года.
Геологи намерены отыскать все объекты золоторудной минерализации в регионе и оценить прогнозные запасы драгоценного металла до конца 2019 года.
В конце прошлого года сообщалось, что поиски месторождений золотоносных руд ведутся также в пределах Афсандур-Ламардонского рудного поля в Северной Осетии. Предварительно оцененные ресурсы там составляют 20 тонн, еще 30 тонн отнесены к категории предполагаемых.
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