Экс-директор ФБР изощренно отомстил Трампу

На 17 апреля назначен официальный выход мемуаров экс-директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», где бывший сотрудник американской администрации среди прочего рассказывает об опыте работы с президентом Дональдом Трампом. Незадолго до выхода этой книги глава Белого дома назвал своего бывшего подчиненного лжецом и выразил уверенность в том, что он должен находиться в тюрьме. Вероятно, воспоминания экс-главы одного из влиятельнейших разведведомств мира станут еще одной угрозой для репутации 45-го президента Соединенных Штатов.

Выходу «Высшей лояльности» предшествовало интервью Коми телеканалу ABC, в котором уволенный сотрудник президентской администрации не скупился на емкие оценки в адрес бывшего босса. Коми назвал главу Белого дома патологическим лжецом и отметил, что он обращается с женщинами «как с кусками мяса».

«Я думаю, что он непригоден для президентства по медицинским соображениям, — заявил бывший директор ФБР ведущему ABC Джорджу Стефанопулосу. — Думаю, он морально не подходит для работы президентом».

«Меня не купить этими рассуждениями о том, что он умственно некомпетентен или находится на ранней стадии деменции. Он произвел на меня впечатление человека с умственными способностями выше среднего, который следит за нитью разговора и понимает, что происходит», — в то же время отметил Коми.

Бывший руководитель разведведомства не смог обойти стороной российскую тему. Отвечая на вопрос Стефанопулоса, есть ли у России компромат на президента США, Коми заявил: «Думаю, это возможно, но я не знаю». Он также добавил: «Я бы только мечтал не произносить эти слова, но это правда. Это отсутствие определенности всегда меня ошарашивало и продолжает ошарашивать».

Напомним, что с 2015 года на Трампа велось «досье» по заказу сторонников Республиканской партии, которые выступали категорически против участия Трампа в президентских выборах. Позже инициативу подхватили демократы. Заказ на «шпионаж» за миллиардером получила компания Fusion GPS. В собранном досье утверждалось, что Кремль обладает информацией личного и финансового характера, которая могла бы подорвать репутацию Трампа. В частности, речь шла о приезде Трампа в 2013 году в Москву и об оргиях с российскими проститутками в одном из столичных отелей.

В мемуарах Коми рассказывает о своей работе в разные эпохи — во времена президентства республиканца Джорджа Буша-младшего, демократа Барака Обамы и, собственно, самого Трампа, который избирался от «партии слонов».

«Моя книга посвящена этическому лидерству, — написал экс-директор ФБР в Twitter. — В ней приводятся истории из моей жизни и уроки, которые получил от других. В моей книге — три президента: двое иллюстрируют ценности сердцевины этического лидерства, один служит противовесом».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов заявила, что книга — «плохо проделанный пиар-ход», который был предпринят для «реабилитации своей подмоченной репутации». «Одним из величайших достижений президента, которое войдет в историю, станет увольнение Джеймса Коми. Как и многих других его коллег из ФБР, Коми навсегда запомнят, как опорочившего свою репутацию политикана», — заявила Сандерс.

В «Высшей лояльности», отрывки которой приводит издание New York Post, Коми отыгрался на Трампе на полную катушку, отомстив своему бывшему шефу самым изощренным способом. Он называет Трампа человеком, «не связанным с правдой», и выдвигает предположение, что намерение главы Белого дома руководить «продиктовано эгоизмом». По рассказам Коми, Трамп лично просил его провести расследование в связи с деятельностью Fusion GPS, потому что его, по словам Коми, беспокоило, что его супруга Меланья может счесть, что в этих данных есть «даже один процент правды».

«Он просто продолжал эту тему, без всякой необходимости объясняя, почему это утверждение не может быть правдой», — с брезгливостью вспоминает экс-директор ФБР в своей книге. «Я сказал, что все зависит от него», — пишет Коми. Что касается «российского дела», то Коми в своей книге замечает: Трампа и его команду не беспокоил скандал вокруг предполагаемого вмешательства Кремля в выборы 2016 года — они просто думали как извлечь максимум политической выгоды из этого дела.

«Он слабый, лживый и скользкий тип, который был, как оказалось, был ужасным директором ФБР», — написал Трамп в Twitter в ответ на слова его бывшего подчиненного, прозвучавшие в интервью ABC.

«Большие вопросы в получившей плохие отзывы книге Коми остаются без ответа, например, как получилось, что он выдавал засекреченную информацию (тюрьма), почему он лгал Конгрессу (тюрьма), почему Национальный комитет Демократической партии отказался отдать ФБР свой сервер (почему они его просто не ЗАБРАЛИ), зачем эти липовые служебные записки», — возмутился глава Белого дома в своем микроблоге. Американский лидер заявил, что уволить Коми для него было большой честью.

Коми был отправлен в отставку в мае прошлого года: он был назначен на эту должность в 2013 году — при Обаме. Принимая решение об увольнении, Трамп заявил, что он не удовлетворен работой главы ФБР. Коми считает, что президент в действительности отправил его в отставку за расследование приписываемого команде Трампа сговора с Москвой ради победы на выборах в США 2016 года. Как отмечает New York Times, «Высшая лояльность» интересна тем, что она кинематографично описывает действия и решения 45-го президента США, однако она вряд ли удовлетворит читателей, требующих ответа на вопрос, почему Джеймс Коми решил возобновить расследование, связанной с почтовой перепиской Хиллари Клинтон, за считанные дни до начала президентской гонки. Многие критики сходятся в том, что мемуары — это попытка Коми восстановить свою политическую репутацию.