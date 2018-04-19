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Тамбовский губернатор удостоен Национальной премии имени Столыпина
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Тамбовский губернатор удостоен Национальной премии имени Столыпина 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 19 апр — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал лауреатом Национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России» за вклад в развитие землеустройства в Российской Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Москве в Государственном университете по землеустройству.
"На черноземной Тамбовщине уделяется большое внимание эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. За последние пять лет значительно сократилась площадь неиспользуемых сельхозземель. К 2020 году планируется довести показатель использования пахотных земель до 100 процентов", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, тамбовский губернатор придает особое значение управлению земельными ресурсами как инструменту развития экономики региона.
"Небрежного отношения к нашей плодородной земле быть не должно. Земля сама по себе никого не потчует, и только неустанные человеческие усилия, доскональное знание предмета и твердая воля людская обеспечивают ожидаемые результаты", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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