«Мичуринская долина» появится в Тамбовской области

Сенаторы поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Такое решение приняли члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании 17 апреля.

Представляя проект на заседании комитета во вторник, губернатор Тамбовской области Александр Никитин пояснил, что инновационный объект предполагается создать в наукограде Мичуринске

«Мичуринск — это единственный аграрный наукоград в России . Существующий здесь федеральный научный центр является ведущим, он объединяет три НИИ, и сейчас речь идёт об его укрупнении», — уточнил глава региона.

Как пояснил губернатор, в настоящее время в Тамбовской области опробованы все инновационные форматы — экономические зоны, территории опережающего развития и индустриальные парки. По его словам, пока не до конца проработан механизм коммерциализации всех существующих научных наработок. Научно-технологический центр «Мичуринская долина» в этой связи призван помочь перевести все теоретические наработки наукограда в практическую плоскость.