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«Мичуринская долина» появится в Тамбовской области
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«Мичуринская долина» появится в Тамбовской области 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сенаторы поддержали создание в Тамбовской области инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Такое решение приняли члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании 17 апреля.
Представляя проект на заседании комитета во вторник, губернатор Тамбовской области Александр Никитин пояснил, что инновационный объект предполагается создать в наукограде Мичуринске.
«Мичуринск — это единственный аграрный наукоград в России. Существующий здесь федеральный научный центр является ведущим, он объединяет три НИИ, и сейчас речь идёт об его укрупнении», — уточнил глава региона.
Как пояснил губернатор, в настоящее время в Тамбовской области опробованы все инновационные форматы — экономические зоны, территории опережающего развития и индустриальные парки. По его словам, пока не до конца проработан механизм коммерциализации всех существующих научных наработок. Научно-технологический центр «Мичуринская долина» в этой связи призван помочь перевести все теоретические наработки наукограда в практическую плоскость.
По данным Никитина, в 2017 году по темпам развития сельского хозяйства Тамбовская область уступила лишь Томской области. Ежегодный объём инвестиций в агропромышленную сферу региона составляет около 45 млрд рублей, что составляет половину из общего объёма инвестиций. Темпы развития перерабатывающей промышленности в прошлом году составили 26 процентов.
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