Комитет Госсовета РТ отклонил норму о запрете строительства МСЗ 

Члены комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике отвергли проект закона о запрете строительства в республике мусоросжигательных заводов (МСЗ). Норму предложил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев. Он настаивает, что МСЗ не должны строиться в радиусе 10 километров от границ населенных пунктов республики. Во вторник, 17 апреля норма отклонена уже во второй раз. В ходе заседания комитета сегодня подчеркивалось, норма нарушает федеральное законодательство и не может быть принята. Татарстанский МСЗ планируют строить в поселке Осиново, что вызывает протесты экоактивистов. Ранее в республике прошли митинги против реализации проекта, а инвесторы МСЗ встретились с активистами, чтобы выслушать их позицию.